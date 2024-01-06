В Норвегии снова заговорили о допинге у российских биатлонистов

По телефону они расслабились и свободно рассказали о том, что происходит и какова их мотивация. Мы считаем, что есть четкие доказательства того, что происходило. Оба были разочарованы тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложило все усилия для разоблачения российского допинга в биатлоне. Они почти пытались помочь русским дать отпор, — цитирует издание Тейлора.