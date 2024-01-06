Крупицкая выиграла гонку свободным стилем на чемпионате Санкт-Петербурга по лыжным гонкам

Российская лыжница Евгения Крупицкая выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате Санкт-Петербурга по лыжным гонкам. Второе место заняла Юлия Урбо (+49,7). Тройку лидеров с отставанием +1.19,2 замкнула Екатерина Булычёва.

Чемпионат Санкт-Петербурга по лыжным гонкам проходит с 5 по 6 января в Санкт-Петербурге. Отметим, что вчера, 5 января, Евгения Крупицкая одержала победу в спринте классическим стилем. Екатерина Булычёва заняла второе место, Полина Сероносова — третье.