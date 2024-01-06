Родченков станет свидетелем по делу бывшего президента IBU Бессеберга

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков даст показания по делу экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, сообщает NRK.

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Ранее функционеру, который более 25 лет руководил IBU, было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Сам Бессеберг отвергает все обвинения. Суд над Бессебергом начнется 9 января.

Григорий Родченков выступит в суде с переводчиком – удалённо из США. Сообщается, что он скрывается в стране после отъезда из России.