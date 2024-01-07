Американская лыжница Диггинс второй раз в карьере выиграла «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам американка Джессика Диггинс стала победительницей общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски», которая проходила в Италии и Швейцарии.

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В воскресенье состоялась заключительная гонка многодневки — масс старт в Валь ди Фьемме. Победу одержала София Лаукли из США — 38 минут 16,5 секунды. Второй стала норвежка Хейди Венг (отставание — 17,1 секунды), замкнула тройку лучших француженка Дельфин Клодель (+37,7).

Диггинс, финишировавшая шестой, выиграла «Тур де Ски» с общим временем 4 часа 13 минут 19 секунд. Второе место в генеральной классификации заняла Венг (+31,6), третье — финка Кертту Нисканен (+39,7).