Французские биатлонистки выиграли эстафету на 5-м этапе Кубка мира, норвежки лишь 10-е
В Рупольдинге (Германия) прошла женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её выиграла сборная Франции. Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции. Тройку призёров замкнули немецкие биатлонистки.
Нельзя не отметить, что лидирующие в Кубке Наций норвежки в данной эстафете финишировали лишь десятыми, они зашли на два штрафных круга по ходу гонки.
Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x6 км. Женщины
1. Франция (Лу Жанмонно, Ришар Жене, Софи Шово, Жулия Симон)— 1:08.44,5 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг) — отставание 8,7 секунды (0 + 3).
3. Германия (Янина Хеттих, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер) + 46,7 (0 + 3)...
5. Украина + 1.36,1 (0 + 4).
10. Норвегия + 3.16,0 (2 + 6).