Французские биатлонистки выиграли эстафету на 5-м этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) прошла женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её выиграла сборная Франции. Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции. Тройку призёров замкнули немецкие биатлонистки.

Нельзя не отметить, что лидирующие в Кубке Наций норвежки в данной эстафете финишировали лишь десятыми, они зашли на два штрафных круга по ходу гонки.