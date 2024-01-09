Лыжница Сван назвала самый глупый вопрос, который ей задавали

«Это самый глупый вопрос, который мне задавали, потому что я никогда об этом не думала. Когда стою на пьедестале с подругами по команде, обычно думаю: «Боже, какие же мы молодцы». Конечно, я понимаю, что доминирование одной команды в конкретном виде спорта не приводит к повышению интереса. Но я рада, что мы хорошо выступаем», — приводит слова Сван SVT.