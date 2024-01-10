Степанова рассказала, почему отказалась выступать за команду Татарстана

— Насколько я понимаю, у Ильшата Фардиева (глава федерации лыжных гонок Татарстана, бывший заместитель премьер министра республики — Прим. «Матч ТВ») твердая политика: он не стремится иметь под флагами Татарстана готовых лучших гонщиков. Им интересно развитие. Полная откровенность: Татарстан предлагал мне контракт еще в 2021 году, но меня не устроили две вещи.



Первое: Финансовые условия. Спортсмен профессионал имеет право рассчитывать на лучшие условия работы. Чем лучше бежишь, чем больше амбиции, чем больше наград — тем больше запросы. У Татарстана твердая политика: предпочитают сами растить звезд, а не покупать готовых. Поэтому приглашают лишь перспективных юниоров, а лидеров сборной вы вряд ли в зелено бело красных цветах увидите. Пока свои не вырастут, во всяком случае.



Второй вопрос: Татарстан принципиально против практики так называемого «параллельного зачета». Это когда спортсмены представляют сразу два региона, как правило, свой родной и новый. Я не хочу рвать связи с Камчаткой, а Камчатка имеет право получать какие то очки за мои выступления. У Татарстана подход более профессиональный, признаю, — или 100% за нас или никак, — написала Степанова.