Кристиансен высказался об исключении из сборной на этап КМ в Оберхофе

«Это решение было странным, но я хотел, чтобы Ботн был спокоен перед дебютом на Кубке мира. Впервые выступать на таких соревнованиях и так непросто, и ему не стало бы легче от того, что я бы дулся в сторонке и жаловался на решение штаба. Я и сам не хотел тратить силы и время, осуждая это некомпетентное решение. Под некомпетентностью я подразумеваю то, что ассоциация проигнорировала один из важнейших принципов отбора. Но я не хотел зацикливаться на этом во время Рождества», — приводит слова Кристиансена NRK.