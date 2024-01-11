Анастасия Шевченко стала лучшей в квалификации суперспринта на ЧР в Чайковском
Сегодня, 11 января, в Чайковском прошла квалификация суперспринта у женщин на чемпионате России — 2024 по биатлону. Победу в квалификации одержала биатлонистка Анастасия Шевченко, представляющая Свердловскую область. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 9.11,7.
Второй по итогам пролога суперспринта стала Ксения Шнейдер, отстрелявшая чисто и уступившая лидеру 3,8 секунды. Третий результат показала биатлонистка Наталия Шевченко.
Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Суперспринт. Женщины. Квалификация
1. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 9.11,7 (1 промах).
2. Ксения Шнейдер (Тюменская область) — отставание 3,8 секунды (0).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +4,0 (1).
4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +10,0 (1).
5. Виктория Сливко (Тюменская область) +12,8 (0).