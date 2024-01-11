Шевченко стала лучшей в квалификации суперспринта на ЧР в Чайковском

Сегодня, 11 января, в Чайковском прошла квалификация суперспринта у женщин на чемпионате России — 2024 по биатлону. Победу в квалификации одержала биатлонистка Анастасия Шевченко, представляющая Свердловскую область. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 9.11,7.