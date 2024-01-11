В международный пул допинг-тестирования включено больше российских лыжников, чем норвежских

В международный регистрируемый пул включены 19 россиян: Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Наталья Терентьева, Глеб Ретивых, Анастасия Прокофьева, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

Из сборной Норвегии в пул включены 18 лыжников, среди них – Йоханнес Клэбо, Пол Гульберг, Эрик Валнес, Симен Крюгер, Тириль Венг, Анне Кьерсти Калво и Ингвильд Флюгстад Остберг.