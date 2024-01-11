КМ по биатлону, 5-й этап, мужчины: во сколько начнется эстафета, где смотреть

Сегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен).

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат).

3. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.