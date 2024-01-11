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❄️ Чемпионат России по биатлону. Бектуганов выиграл суперспринт, Латыпов – 2-й, Корнев – 3-й

Александр Бектуганов победил в суперспринте на чемпионате России по биатлону.

Бектуганов победил в суперспринте на чемпионате России по биатлону
© РИА Новости

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Мужчины

Суперспринт

1. Александр Бектуганов – 20.31,4 (2)

2. Эдуард Латыпов – 3,3 (7)

3. Александр Корнев – 4,0 (5)

4. Евгений Емерхонов – 5,4 (3)

5. Виктор Плицев – 7,4 (4)

6. Карим Халили – 10,8 (5)

7. Антон Бабиков – 11,5 (5)

8. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 15,0 (4)

9. Кирилл Бажин – 19,3 (5)

10. Василий Томшин – 28,5 (5)

11. Роман Сурнев – 29,8 (4)

12. Рустам Каюмов – 32,6 (5)