❄️ Чемпионат России по биатлону. Бектуганов выиграл суперспринт, Латыпов – 2-й, Корнев – 3-й
Александр Бектуганов победил в суперспринте на чемпионате России по биатлону.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Мужчины
Суперспринт
1. Александр Бектуганов – 20.31,4 (2)
2. Эдуард Латыпов – 3,3 (7)
3. Александр Корнев – 4,0 (5)
4. Евгений Емерхонов – 5,4 (3)
5. Виктор Плицев – 7,4 (4)
6. Карим Халили – 10,8 (5)
7. Антон Бабиков – 11,5 (5)
8. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 15,0 (4)
9. Кирилл Бажин – 19,3 (5)
10. Василий Томшин – 28,5 (5)
11. Роман Сурнев – 29,8 (4)
12. Рустам Каюмов – 32,6 (5)