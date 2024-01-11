Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на этапе Кубка России в Казани
Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победителем забега стал лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.
Второе место занял представитель команды Тюменской области Артём Мальцев, уступивший лидеру 46,9 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за команду Архангельской области.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. 15 км, свободный стиль. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.46,5
2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 46,9 секунды.
3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +53,1.
4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +54,0.
5. Илья Порошкин (Республика Коми) +1.11,9.