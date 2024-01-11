Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на этапе Кубка России в Казани

Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победителем забега стал лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.