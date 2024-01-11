Стартует мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону

Кубок мира. Эстафета. Тарьей Бо, Дале-Шевдал и Кристиансен выступят за Норвегию, Долль и Наврат – за Германию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию
11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2023/24
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Эстафета
Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Норвегия (Стурла Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен)
2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат)
3. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе)
4. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель)
5. Швеция (Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)
6. Швейцария (Йоша Буркхальтер, Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Жереми Финелло)
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