Губерниев напомнил, что биатлонист Тихонов скрывался на родине Гитлера

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на слова экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова, который сказал, что ненавидит норвежцев и назвал их самой скупердяйской, профашистской нацией.

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«Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы. Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Самая скупердяйская, профашистская нация», — сказал Тихонов.

«Вот ведь славный старик. Просто зайчик. А сам, будучи обвиненным в подготовке преступления, скрывался от российского правосудия на родине Гитлера», — написал Губерниев.