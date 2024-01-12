Сборная Беларуси одержала победу в мужской командной гонке на ЧР в Чайковском

Сегодня, 12 января, в Чайковском прошла мужская командная гонка на чемпионате России — 2024 по биатлону. Лучшей в этой гонке стала первая сборная Беларуси, в состав которой вошли Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Спортсмены допустили один промах и преодолели дистанцию за 28.16,2.