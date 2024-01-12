Губерниев: белорусам надо вручать медали на ЧР

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборная Беларуси, одержавшая победу в мужской командной гонке на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском, должна получить золотые медали. Напомним, так как белорусские спортсмены выступают на соревнованиях вне зачёта, чемпионами России в этой дисциплине стали биатлонисты первой команды Тюменской области, занявшие второе место в гонке.