ЧМ по горнолыжному спорту доставлен в больницу после падения на этапе КМ

Трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту Алексис Пентюро получил серьезные травмы в результате падения на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария), сообщает RMC Sport.

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Гонку немедленно прервали, а 32 летний француз на вертолете был отправлен в больницу.

Пентюро неудачно приземлился во время прыжка и, по предварительным данным, травмировал колено.

После эвакуации Пентюро соревнования продолжились, несмотря на 30 минутный перерыв.