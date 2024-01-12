ЧМ по горнолыжному спорту доставлен в больницу после падения на этапе КМ

Трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту доставлен на вертолете в больницу после падения на этапе КМ
Трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту Алексис Пентюро получил серьезные травмы в результате падения на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария), сообщает RMC Sport.
Гонку немедленно прервали, а 32 летний француз на вертолете был отправлен в больницу.
Пентюро неудачно приземлился во время прыжка и, по предварительным данным, травмировал колено.
После эвакуации Пентюро соревнования продолжились, несмотря на 30 минутный перерыв.
Пентюрю — трехкратный призер Олимпийских игр и обладатель Кубка мира сезона 2020/21 в общем зачете.
Матч ТВ: главные новости