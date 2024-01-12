$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Кубок IBU. Ритмюллер выиграл большой масс-старт, Невланн – 2-й, Гигонна – 3-й, Ботн – 6-й

Немец Данило Ритмюллер выиграл большой масс-старт на этапе Кубка IBU.

Немец Ритмюллер выиграл большой масс-старт на этапе Кубка IBU
© globallookpress.com

Кубок IBU по биатлону-2023/24

5-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Мужчины

Большой масс-старт

1. Данило Ритмюллер (Германия) – 37.07,5 (0)

2. Мартин Невланн (Норвегия) – 10,2 (2)

3. Антонин Гигонна (Франция) – 14,6 (1)

4. Матс Эвербю (Норвегия) – 20,1 (2)

5. Давид Цобель (Германия) – 21,9 (2)

6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 26,9 (5)

7. Симон Кайзер (Германия) – 31,3 (1)

8. Исак Фрей (Норвегия) – 44,0 (2)

9. Мартин Улдал (Норвегия) – 56,8 (3)

10. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 1.11,8 (3)

11. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.32,6 (4)