Немец Ритмюллер выиграл большой масс-старт на этапе Кубка IBU

Кубок IBU. Ритмюллер выиграл большой масс-старт, Невланн – 2-й, Гигонна – 3-й, Ботн – 6-й
Немец Данило Ритмюллер выиграл большой масс-старт на этапе Кубка IBU.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
5-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины
Большой масс-старт
1. Данило Ритмюллер (Германия) – 37.07,5 (0)
2. Мартин Невланн (Норвегия) – 10,2 (2)
3. Антонин Гигонна (Франция) – 14,6 (1)
4. Матс Эвербю (Норвегия) – 20,1 (2)
5. Давид Цобель (Германия) – 21,9 (2)
6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 26,9 (5)
7. Симон Кайзер (Германия) – 31,3 (1)
8. Исак Фрей (Норвегия) – 44,0 (2)
9. Мартин Улдал (Норвегия) – 56,8 (3)
10. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 1.11,8 (3)
11. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.32,6 (4)
Кубок IBU. Ритмюллер выиграл большой масс-старт, Невланн – 2-й, Гигонна – 3-й, Ботн – 6-й
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