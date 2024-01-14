Видео победы Йоханнеса Дале-Шевдала в пасьюте на 5-м этапе КМ в Рупольдинге

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Победителем в ней стал норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал, который на финише обогнал своего соотечественника Ветле Шоста Кристиансена на 1,7 секунды. Замкнул тройку лидеров ещё один норвежец — Йоханнес Бё, который проиграл Дале-Шевдалу 2,4 секунды.