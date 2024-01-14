Большунов одержал 15‑ю подряд победу на Кубке России, финишировав первым в скиатлоне

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 20 км на этапе Альфа Банк Кубка России в Казани.

Большунов преодолел 10 км «классикой» и 10 км свободным стилем за 47 минут 48,1 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 3,3 секунды), третьим — Артем Мальцев (+4,1).

Для Большунова эта победа стала 15 й подряд на этапах Кубка России, он еще ни разу не проиграл в нынешнем сезоне.