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Большунов одержал 15‑ю подряд победу на Кубке России, финишировав первым в скиатлоне

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 20 км на этапе Альфа Банк Кубка России в Казани.

Большунов одержал 15‑ю подряд победу на Кубке России, финишировав первым в скиатлоне
© РИА Новости

Большунов преодолел 10 км «классикой» и 10 км свободным стилем за 47 минут 48,1 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 3,3 секунды), третьим — Артем Мальцев (+4,1).

Для Большунова эта победа стала 15 й подряд на этапах Кубка России, он еще ни разу не проиграл в нынешнем сезоне.

Следующий этап Кубка России пройдет в Тюмени в начале февраля.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов
Артем Мальцев