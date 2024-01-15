18-летняя лыжница сборной России затмила Большунова

Алина Пеклецова отыграла отставание в 30 секунд, а трёхкратный олимпийский чемпион повторил ускорение с ЧМ-2021.

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Пятый этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 в Казани завершился красивейшими скиатлонами, причём женская гонка затмила мужскую по драматизму и напряжению. А победителями на горный сбор перед Спартакиадой из Казани поедут Елизавета Пантрина и Александр Большунов.

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В женской гонке огонь начал разгораться чуть ли не с первых метров дистанции. 18-летняя Алина Пеклецова, которая практически в каждом старте на взрослом уровне выигрывает медали, отправилась на свой первый в жизни скиатлон. В Казани, поскольку туда не смог приехать тренер юниорской сборной Артемий Гельманов, шефство над Пеклецовой взял Юрий Бородавко.

На первом же спуске она упала, словив уже в начале классической части дистанции отставание в 26 секунд. «На достаточно крутом повороте я на скорости вылетела. Что тут скажешь – упала, да ещё и завал устроила. Я подумала, что поеду в свою силу – если получится догнать, то получится», — призналась Алина уже после финиша.

После этого падения началась гонка Пеклецовой за пелотоном. Юная звезда российской команды сделала максимум того, что могла сделать на классике, да ещё и на гораздо более жёстких коньковых ботинках (ботинок для скиатлона у неё просто нет). Но после переобувания на коньковые лыжи её отставание составило более 30 секунд. За один круг (3,3 км) Пеклецова это отставание ликвидировала, настигла лидирующую группу и не останавливаясь попыталась разорвать пелотон. Это ей удалось.

В итоге к последнему кругу в группе лидеров осталось лишь четыре спортсменки – Пеклецова, Анастасия Кулешова – победительница предыдущего скиатлона в Кирово-Чепецке, Елизавета Пантрина и Евгения Крупицкая. В какой-то момент казалось, что отвалилась Пантрина, которая на подъёме словила небольшой просвет. Да и Крупицкая начала отставать от Пеклецовой и Кулешовой. Но перед поворотом на финишную прямую они вновь собрались вместе.

В острейшей борьбе Елизавета Пантрина, отставая от Анастасии Кулешовой, сумела настичь соперницу и выбросить ногу вперёд, после чего упала на снег и не смогла подняться. Показалось, что Кулешова пропустила этот момент, поскольку самой Анастасии разножка не очень удалась. А Пеклецова, которая разогнала гонку, в финишной разборке стала третьей. Евгения Крупицкая в очередной раз финишировала четвёртой.

Лидер общего зачёта Вероника Степанова, к сожалению, пропустила и классический спринт, и скиатлон. По словам спортсменки, это её совместное решение с тренером Егором Сориным.

Мужская гонка получилась красивой, но не столь драматичной. Хотя и там были падения и поломки палок – Савелий Коростелёв больше километра ехал со сломанным инвентарём. Сильнейшие бежали все вместе до последнего круга, когда Александр Большунов ускорился на последнем подъёме, повторив своё уже легендарное ускорение со скиатлона на ЧМ-2021. Тогда за ним не смогли угнаться норвежцы, сейчас – россияне. И вроде бы среагировали вовремя, но скорость Большунова в этот подъём была просто бешеной.

Для Сан Саныча эта победа стала 15-й в нынешнем розыгрыше Кубка России. Он выиграл вообще все проведённые гонки.

Вторым стал Савелий Коростелёв. 20-летний лыжник признался, что пытался пасти Большунова, но в решающий момент всё равно упустил. Но серебро уверенно удержал. А в битве за третье место Артём Мальцев опередил Илью Порошкина.