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Тренер сборной России объяснил, почему биатлонист Халили не справился со стрельбой в масс‑старте на ЧР

Биатлонист сборной России Карим Халили не должен был рисковать на последнем рубеже большого масс старта на Альфа Банк Кубке России в Чайковском, потому что подходил к этой стрельбе одним из лидеров, заявил «Матч ТВ» тренер национальной команды Виталий Норицын.

Тренер сборной России объяснил неудачу Халили в масс‑старте на ЧР
© Матч ТВ

В воскресенье Халили с пятью промахами занял восьмое место в большом масс старте, уступив 1 минуту 15,9 секунды победителю гонки Александру Корневу.

— Карим промахнулся три раза на последней стрельбе. С чем это связываете?

— Он достаточно рискованно стрелял. Хотя здесь не должно быть никакого риска, потому что ты приходишь на рубеж одним из лидеров. Нужно было просто показывать свою стрельбу и ровно работать, но он начал очень быстро стрелять, в этом же режиме и закончил. Три промаха — это непозволительно, — сказал Норицын «Матч ТВ».

Биатлон/Лыжи
Виталий Норицын
Александр Корнев
СБОРНАЯ РОССИИ