Тренер сборной России объяснил неудачу Халили в масс‑старте на ЧР

Биатлонист сборной России Карим Халили не должен был рисковать на последнем рубеже большого масс старта на Альфа Банк Кубке России в Чайковском, потому что подходил к этой стрельбе одним из лидеров, заявил «Матч ТВ» тренер национальной команды Виталий Норицын.

— Он достаточно рискованно стрелял. Хотя здесь не должно быть никакого риска, потому что ты приходишь на рубеж одним из лидеров. Нужно было просто показывать свою стрельбу и ровно работать, но он начал очень быстро стрелять, в этом же режиме и закончил. Три промаха — это непозволительно, — сказал Норицын «Матч ТВ».