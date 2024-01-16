Тириль Венг и Йоханнес Клебо выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежская лыжная ассоциация на официальном сайте объявила состав сборной на этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Оберхофе (Германия).

В состав основной команды вернулась действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг, которая не выступала на Кубке мира в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем. Также в заявку попал Йоханнес Хёсфлот Клебо, пропустивший «Тур де Ски» из-за гриппа.