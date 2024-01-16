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Тириль Венг и Йоханнес Клебо выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежская лыжная ассоциация на официальном сайте объявила состав сборной на этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Оберхофе (Германия).

Тириль Венг и Йоханнес Клебо выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе
© Пресс-служба FIS

В состав основной команды вернулась действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг, которая не выступала на Кубке мира в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем. Также в заявку попал Йоханнес Хёсфлот Клебо, пропустивший «Тур де Ски» из-за гриппа.

Женщины: Маргрете Бергане, Кристин Эустгулен Фоснес, Хедда Остберг Амундсен, Тириль Уднес Венг, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Шистад, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Мария Харц Меллинг, Ане Аппельквист Стенсет.

Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Эвен Нортуг, Пол Голберг, Матс Вильям Енссен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес, Ансгар Эвенсен, Маттис Стенсхаген.

Биатлон/Лыжи
Эрик Вальнес
Йоханнес Хесфлот
Йоханнес Клебо
Хейди Венг
Пол Голберг
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