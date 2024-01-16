Доротея Вирер выступит на Кубке мира после пропуска двух этапов

Доротея Вирер выступит на Кубке мира в Антхольце. Ранее она пропустила этапы в Оберхофе и Рупольдинге
Доротея Вирер выступит на Кубке мира в Антхольце после пропуска двух этапов.
Биатлонистка вошла в состав сборной Италии на гонки в Антхольце, которые пройдут с 18 по 21 января. Ранее она не попала в заявку на этапы в Оберхофе и Рупольдинге из-за проблем со здоровьем.
Сборная Италии
Женщины
Доротея Вирер
Лиза Виттоцци
Самуэла Комола
Ребекка Пасслер
Сара Скаттоло
Микела Каррара
Мужчины
Элия Дзени
Дидье Бьона
Томмазо Джакомель
Патрик Браунхофер
Лукас Хофер