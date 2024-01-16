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Доротея Вирер выступит на Кубке мира в Антхольце. Ранее она пропустила этапы в Оберхофе и Рупольдинге

Доротея Вирер выступит на Кубке мира в Антхольце после пропуска двух этапов.

Доротея Вирер выступит на Кубке мира после пропуска двух этапов
© Sports.ru

Биатлонистка вошла в состав сборной Италии на гонки в Антхольце, которые пройдут с 18 по 21 января. Ранее она не попала в заявку на этапы в Оберхофе и Рупольдинге из-за проблем со здоровьем.

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Биатлон/Лыжи
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Доротея Вирер