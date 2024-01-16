Перед этапом КР в Ижевске пройдет пролог в формате дуэльной стрельбы

Пролог в формате дуэльной стрельбы проведут перед стартом этапа Кубка России в Ижевске.
Об этом сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.
– Перед основной программой в Ижевске будет дуэльная стрельба. Предварительно завтра в 17 часов.
– Стометровка не планируется?
– Планировали, но вчера после совещания со спортсменами решили здесь не проводить, – сказал Пак.
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