Биатлонист Поршнев объяснил, почему решил завершить карьеру

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев рассказал «Матч ТВ», что после неудачной гонки в Ханты Мансийске в декабре он был не в себе, поэтому ляпнул о завершении карьеры, но мужчины так поступать не должны.

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Поршнев 1 декабря занял последнее место в спринте на втором этапе Альфа Банк Кубка России в Ханты Мансийске. После гонки 27 летний биатлонист заявил «Матч ТВ», что принял решение завершить профессиональную карьеру. Позже стало известно, что спортсмен вернется к соревнованиям после небольшой паузы.

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— На первом этапе Кубка России проводились эстафетные гонки, к которым я очень трепетно отнесся и хотел выступить. Но я пропустил их из за болезни, а наша команда выступила плохо. Сильно переживал, тем более от того, что мы соревновались дома. Хотел выйти на старт личной гонки, потому что был заряжен на хороший результат и не чувствовал какого то недомогания. Хотя тренеры видели, что я не совсем готов к этим стартам. В итоге попросил добавить меня в четвертую группу, чтобы побороться за высокие места. Видимо, очень сильно этого хотел, что аж забыл зарядить обойму на эту гонку. Дальше все видели, что я был не в себе. Был в состоянии сильного расстройства. После гонки ляпнул, не подумав. Заявил о том, что завершил свою карьеру.

— Как тебе пришла мысль заявить о завершении карьеры?

— Я люблю биатлон и люблю свою семью, поэтому я пытался успеть и там, и тут. Когда у меня получилась крайне неудачная гонка, в голове моментально появилась мысль, что мне надо ехать домой, потому что я хочу быть хорошим отцом и помогать жене воспитывать дочь. Мне кажется, многие недооценивают труд матерей. После месяца дома я понял, что сборы — это такой комфортный отдых, где все ясно и понятно, где есть свой график. С ребенком и домашними заботами сложнее. Но, конечно, это приятные хлопоты, которые доставляют удовольствие, поэтому в этот раз я уезжал из дома со слезами на глазах.