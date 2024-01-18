Белорус Лазовский стал победителем индивидуальной гонки на этапе КР в Ижевске

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске. Спортсмен преодолел дистанцию за 55.18,8 и допустил один промах.