Резцова не выступит на этапе Кубка России в Ижевске, биатлонистка готовится к Спартакиаде
Двукратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова рассказала «Матч ТВ», что не выступит на этапе Альфа Банк Кубка России по биатлону в Ижевске, потому что готовится к Спартакиаде.
Соревнования в Ижевске начнутся 18 января. Спартакиада сильнейших по биатлону пройдет в Златоусте Челябинской области с 10 по 18 февраля.
— В Ижевске выступать не буду. Готовлюсь к Спартакиаде. Сейчас тренируюсь в Петербурге, всё идет по плану, — сказала Резцова «Матч ТВ».
Четвертый этап Альфа Банк Кубка России в Ижевске пройдет с 18 по 21 января. Прямые трансляции индивидуальных гонок смотрите в четверг на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.