Резцова не выступит на этапе Кубка России в Ижевске

Двукратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова рассказала «Матч ТВ», что не выступит на этапе Альфа Банк Кубка России по биатлону в Ижевске, потому что готовится к Спартакиаде.

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Соревнования в Ижевске начнутся 18 января. Спартакиада сильнейших по биатлону пройдет в Златоусте Челябинской области с 10 по 18 февраля.

— В Ижевске выступать не буду. Готовлюсь к Спартакиаде. Сейчас тренируюсь в Петербурге, всё идет по плану, — сказала Резцова «Матч ТВ».