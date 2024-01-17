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Резцова не выступит на этапе Кубка России в Ижевске, биатлонистка готовится к Спартакиаде

Двукратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова рассказала «Матч ТВ», что не выступит на этапе Альфа Банк Кубка России по биатлону в Ижевске, потому что готовится к Спартакиаде.

Резцова не выступит на этапе Кубка России в Ижевске
© Матч ТВ

Соревнования в Ижевске начнутся 18 января. Спартакиада сильнейших по биатлону пройдет в Златоусте Челябинской области с 10 по 18 февраля.

— В Ижевске выступать не буду. Готовлюсь к Спартакиаде. Сейчас тренируюсь в Петербурге, всё идет по плану, — сказала Резцова «Матч ТВ».

Четвертый этап Альфа Банк Кубка России в Ижевске пройдет с 18 по 21 января. Прямые трансляции индивидуальных гонок смотрите в четверг на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон/Лыжи
Кристина Резцова