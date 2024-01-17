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Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Фалеева и Горбунов победили в масс-стартах классическим стилем, Устюгов – 28-й

Фалеева и Горбунов победили в масс-стартах на чемпионате войск национальной гвардии.

Фалеева и Горбунов победили в масс-стартах на чемпионате войск национальной гвардии
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Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ

Сыктывкар

Мужчины

Масс-старт, 15 км, классический стиль

1. Иван Горбунов – 41.23,5

2. Евгений Белов – 3,2

3. Константин Тиунов – 3,5

4. Евгений Семяшкин – 5,3

5. Андрей Собакарев – 6,7

6. Илья Порошкин – 11,0

7. Алексей Виценко – 12,8...

15. Денис Спицов – 51,9...

18. Андрей Краснов – 1.10,6...

21. Глеб Ретивых – 1.43,4...

28. Сергей Устюгов – 2.35,2

Женщины

Масс-старт, 10 км, классический стиль

1. Анастасия Фалеева – 31.26,3

2. Мария Истомина – 1,5

3. Лариса Рясина – 20,6

4. Дарья Рогозина – 45,5

5. Ирина Ибрагимова – 1.03,9

6. Екатерина Евтягина – 1.09,3

7. Анастасия Власова – 1.13,1

8. Елизавета Пантрина – 1.44,2

Биатлон/Лыжи
Елизавета Пантрина
Илья Порошкин
Андрей Собакарев
Лариса Рясина
Алексей Виценко
Денис Спицов
Иван Горбунов
Мария Истомина
Андрей Краснов
Глеб Ретивых
Анастасия Власова
Ирина Ибрагимова
Сергей Устюгов
Евгений Белов
Росгвардия