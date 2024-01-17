Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Фалеева и Горбунов победили в масс-стартах классическим стилем, Устюгов – 28-й
Фалеева и Горбунов победили в масс-стартах на чемпионате войск национальной гвардии.
Лыжные гонки
Чемпионат войск национальной гвардии РФ
Сыктывкар
Мужчины
Масс-старт, 15 км, классический стиль
1. Иван Горбунов – 41.23,5
2. Евгений Белов – 3,2
3. Константин Тиунов – 3,5
4. Евгений Семяшкин – 5,3
5. Андрей Собакарев – 6,7
6. Илья Порошкин – 11,0
7. Алексей Виценко – 12,8...
15. Денис Спицов – 51,9...
18. Андрей Краснов – 1.10,6...
21. Глеб Ретивых – 1.43,4...
28. Сергей Устюгов – 2.35,2
Женщины
Масс-старт, 10 км, классический стиль
1. Анастасия Фалеева – 31.26,3
2. Мария Истомина – 1,5
3. Лариса Рясина – 20,6
4. Дарья Рогозина – 45,5
5. Ирина Ибрагимова – 1.03,9
6. Екатерина Евтягина – 1.09,3
7. Анастасия Власова – 1.13,1
8. Елизавета Пантрина – 1.44,2
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Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Фалеева и Горбунов победили в масс-стартах классическим стилем, Устюгов – 28-й
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