В СБР назвали сумму, которую получает победитель гонок на этапах Кубка России
Победитель гонок на этапе Альфа Банк Кубка России получает призовые в размере 70 тысяч рублей, рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.
Российские и белорусские биатлонисты не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года. Последние два сезона они соревнуются на этапах Кубка России и Кубка Содружества. Белорусы участвуют в Кубке России вне зачета.
— На Кубке России победитель получает 70 тысяч (рублей), — передает слова Пака корреспондент «Матч ТВ».
Четвертый этап Альфа Банк Кубка России в Ижевске пройдет с 18 по 21 января.