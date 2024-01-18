Губерниев назвал биатлонистов, которые не выйдут на старт индивидуальной гонки на этапе КР

— Не выйдут на старт несколько спортсменов из за недомогания. Не будет Дмитрия Мысева, Александра Бектуганова, Игоря Шетько, Петра Пащенко, Ивана Степанова. Александр Логинов не бежит, мы не видим Карима Халили. Даниил Серохвостов планирует участвовать в ведомственных соревнованиях по лыжным гонкам, он военнослужащий, — сообщил Губерниев в эфире «Матч ТВ».