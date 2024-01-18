Губерниев назвал биатлонистов, которые не выйдут на старт индивидуальной гонки на этапе КР

«Пащенко и Бектуганов не участвуют в индивидуальной гонке на Кубке России из‑за недомогания» — Губерниев
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал биатлонистов, которые не выйдут на старт индивидуальной гонки на этапе Альфа Банк Кубка России в Ижевске из за недомогания.
Индивидуальная гонка проходит в Ижевске в четверг.
— Не выйдут на старт несколько спортсменов из за недомогания. Не будет Дмитрия Мысева, Александра Бектуганова, Игоря Шетько, Петра Пащенко, Ивана Степанова. Александр Логинов не бежит, мы не видим Карима Халили. Даниил Серохвостов планирует участвовать в ведомственных соревнованиях по лыжным гонкам, он военнослужащий, — сообщил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Бектуганов ранее выиграл суперспринт на чемпионате России по биатлону в Чайковском.
Прямую трансляцию мужской индивидуальной гонки на Альфа Банк Кубке России в Ижевске смотрите в эти минуты на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».