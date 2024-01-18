Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Ижевске

Сегодня, 18 января, в Ижевске на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. Победительницей гонки стала российская биатлонистка Анастасия Гореева. Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 48.01,1.