Вяльбе вручили премию «Серебряная лань» как лучшему тренеру 2022 года

— Спасибо всем большое, всем вам признательна. Но всегда говорю, что это награда всей нашей команды. Будем стараться и дальше работать, чтобы радовать как зрителей, так и журналистов. Это большая заслуга наших тренеров в поле, а я так, на подхвате, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».