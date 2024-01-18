Вяльбе вручили премию «Серебряная лань» как лучшему тренеру 2022 года

Президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе вручили премию «Серебряная лань» как лучшему тренеру по итогам 2022 года.
Премию ей вручил главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. Лихачев является двукратным лауреатом премии «Серебряная лань».
— Спасибо всем большое, всем вам признательна. Но всегда говорю, что это награда всей нашей команды. Будем стараться и дальше работать, чтобы радовать как зрителей, так и журналистов. Это большая заслуга наших тренеров в поле, а я так, на подхвате, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».
Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России с 2010 года.