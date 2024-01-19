Биатлонистка Миронова рассказала об уходе из группы Шашилова

Призер Олимпийских игр Светлана Миронова рассказала «Матч ТВ», что ушла из группы тренера Михаила Шашилова весной 2022 года, потому что имела «конфликт с самой собой», а не с кем либо еще.

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В четверг Миронова впервые в сезоне вышла на старт. В индивидуальной гонке на этапе Альфа Банк Кубка России в Ижевске она заняла 30 е место, отстав от победившей Анастасии Гореевой на 7 минут 13,9 секунды и допустив шесть промахов. Соревнования в Ижевске проходят с 18 по 21 января.

— Ты соскучилась по биатлону?

— Да. На самом деле, я очень сильно соскучилась. Очень рада, что я стартовала в индивидуальной гонке. Получила самые положительные эмоции, хотя я понимаю, что впереди еще очень много работы. Не справилась со стрельбой, но пока спишем это на первую гонку сезона.

— Ты теперь с Михаилом Викторовичем?

— Да, я работаю с Михаилом Викторовичем.

— Как получилось это возвращение?

— Хороший вопрос. Мы просто захотели поработать друг с другом, поэтому вот так.

— Артем Евгеньевич Истомин как это воспринял?

— Очень хорошо. Думаю, он очень рад, что я вернулась. Мы все здесь собрались ради одного — для результата. Все будут очень рады, если у меня всё получится.

— Почему ты выбрала Шашилова?

— Потому что это мой первый тренер в биатлоне. Мы сделали очень многое вместе, думаю, что и впереди нас ждет многое, и тоже вместе.

— Когда ты уходила от него, эта история была неконфликтной?

— Скажу так: наверное, у меня был внутренний конфликт с самой собой, а не с кем то из окружающих. После того, как я поняла некоторые вещи, разобралась со своим внутренним конфликтом, то всё стало более ясно и понятно для меня. У меня была мысль поработать с Михаилом Викторовичем, всё сложилось как нужно, — сказала Миронова «Матч ТВ».