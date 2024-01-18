Как Гореева сделала невозможное на последнем круге и выиграла на Кубке России

Анастасия отыграла почти 24 секунды на финишном отрезке!

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Кубок России в Ижевске продолжает удивлять. Если в мужской гонке в борьбу за победу неожиданно включился Никита Поршнев, месяц назад объявивший о завершении карьеры, то у женщин по-настоящему невозможное сделала Анастасия Гореева. На последнем круге московская спортсменка отыграла почти 24 секунды и вырвала победу. Ну какая же жара!

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Чудесный рывок

Как и в мужской гонке, в женской индивидуалке лидеры допустили множество ошибок. Ирина Казакевич с шестью промахами стала 16-й, Тамара Дербушева с тремя – 12-й, Наталья Гербулова с тремя – девятой, Екатерина Носкова с двумя – седьмой.

В итоге борьбу за медали перед последней стрельбой вели Наталия и Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Виктория Сливко и Елизавета Каплина. Единственной, кто допустил промах на заключительной стойке, была Наталия.

Лидером с четвёртой стрельбы вышла Анастасия Шевченко. По ходу гонки свердловская спортсменка допустила лишь промах и показывала неплохую скорость. Но, видимо, усталость и не лучшие погодные условия сказались на форме Анастасии. На заключительном круге силы покинули биатлонистку, и она с трудом дошла до финиша.

На второй строчке последний рубеж покинула Анастасия Гореева. С двумя промахами она проигрывала Шевченко 18,4 секунды. Казалось, что московская спортсменка не лишит лидера золота, но случилось настоящее чудо. На отсечке 12,7 км Гореева сократила своё отставание до 10,6 секунды. Спустя 1,5 км москвичка уже выигрывала у свердловчанки 3,6 секунды. В итоге на финише Гореева «привезла» Шевченко 5,1 секунды! Спортсменка отыграла за последний круг 23,5 секунды. Вот это триумфальная победа!

Между тем интересная борьба развернулась и за бронзу. Долгое время третью позицию на финише занимала Каплина с тремя промахами. Однако по дистанции борьбу ей навязывала Сливко. На выходе с четвёртого рубежа Виктория выигрывала у Елизаветы почти восемь секунд. Однако с каждым километром силы тюменской спортсменки таяли. К финишу Сливко, увы, растеряла всё своё преимущество и заняла лишь четвёртое место. Каплиной она проиграла 15 секунд.

«Я надеялась, что смогу»

Для Анастасии Гореевой эта чудесная победа стала первой на Кубке России в этом сезоне.

«Я счастлива, это первая победа. Получилось отработать в сложную погоду, а два штрафа – от слишком большого желания победить. На уходе с последнего рубежа Виталий Норицын подсказал, что нужно работать сразу и постараться обойти результат Анастасии Шевченко. Я ведь у неё по дистанции достаточно много выигрывала и надеялась, что смогу», — призналась спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Елизавета Каплина же честно сказала, что с напряжением следила за последними минутами гонки Виктории Сливко.

«Мне сегодня было хорошо бежать, немного не справилась со стрельбой, но собралась на последний рубеж. А на последнем круге было просто круто. К последнему кругу разбежалась, мне с каждым кругом становилось лучше. Настрой на гонку был отличным, хотелось и пробежать хорошо, и отстрелять хорошо. Следила, как бежит Вика Сливко. «Цветы» – хорошо, но медаль уж очень хотелось».

Кстати, в Ижевске первую гонку за долгое время пробежала Светлана Миронова. Её последний зимний старт был почти год назад, аж 11 марта 2023 года. В первом старте после возвращения свердловская спортсменка заняла 31-е место с шестью промахами.