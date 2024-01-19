Лыжники сборной Швеции не получили багаж по прибытии на этап Кубка мира

«У меня действительно ничего нет. Никакой собственной одежды, кроме той, в которой я приехала вчера. Лыжные ботинки со мной в ручной клади.



Я беспокоюсь о своей сумке, там довольно много важных вещей. Мои очки, без которых я предпочитаю не выступать на соревнованиях, и пульсометр. Еще там лежат мои «счастливые» носки и многое другое.



На самом деле это не очень весело. Эта ситуация серьезно влияет на меня», – сказала Рибом.