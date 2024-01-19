Доротея Вирер в конце сезона объявит, будет ли продолжать карьеру.

«Честно говоря, я поняла, насколько прекрасна жизнь вне спорта. В эти дни для меня все было в новинку, и я понимаю всех тех, кто, уйдя из спорта, говорит, что никогда не вернется.



Сейчас я пытаюсь набрать форму к чемпионату мира в феврале. Я предпочитаю сосредоточиться на настоящем, а там посмотрим, что будет дальше.



Во время этого перерыва я приняла решение насчет своего будущего. Но какое – об этом пока знаем только я и мой муж Стефано.



В конце сезона я вам все расскажу, а пока ничего не раскрываю», – сказала итальянская биатлонистка.