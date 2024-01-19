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Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Большунов упрочил лидерство, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й

Лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка России.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка России
© РИА Новости

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Общий зачет

Мужчины

14 января

1. Александр Большунов – 803

2. Савелий Коростелев – 593

3. Сергей Ардашев – 572

4. Илья Семиков – 496

5. Артем Мальцев – 449

6. Алексей Червоткин – 438

7. Иван Горбунов – 408

8. Андрей Мельниченко – 329

9. Илья Порошкин – 329

10. Денис Спицов – 248

11. Егор Митрошин – 241

12. Александр Ившин – 210

13. Дмитрий Жуль – 224

14. Иван Якимушкин – 203

15. Ермил Вокуев – 198...

19. Александр Терентьев – 167

Биатлон/Лыжи
Илья Порошкин
Денис Спицов
Иван Горбунов
Илья Семиков
Ермил Вокуев
Алексей Червоткин
Александр Большунов
Артем Мальцев
Андрей Мельниченко
Александр Терентьев