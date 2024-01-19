Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Большунов упрочил лидерство, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й
Лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка России.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Общий зачет
Мужчины
14 января
1. Александр Большунов – 803
2. Савелий Коростелев – 593
3. Сергей Ардашев – 572
4. Илья Семиков – 496
5. Артем Мальцев – 449
6. Алексей Червоткин – 438
7. Иван Горбунов – 408
8. Андрей Мельниченко – 329
9. Илья Порошкин – 329
10. Денис Спицов – 248
11. Егор Митрошин – 241
12. Александр Ившин – 210
13. Дмитрий Жуль – 224
14. Иван Якимушкин – 203
15. Ермил Вокуев – 198...
19. Александр Терентьев – 167
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