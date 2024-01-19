Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Степанова продолжает лидировать, Пантрина – 2-я, Крупицкая – 3-я
Лыжница Вероника Степанова лидирует в общем зачете Кубка России.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Общий зачет
Женщины
14 января
1. Вероника Степанова – 595
2. Елизавета Пантрина – 544
3. Евгения Крупицкая – 536
4. Анастасия Кулешова – 523
5. Мария Истомина – 510
6. Лидия Горбунова – 439
7. Анастасия Фалеева – 421
8. Алена Баранова – 380
9. Екатерина Смирнова – 366
10. Дарья Непряева – 335
11. Ольга Якимушкина – 303
12. Алина Пеклецова – 255
13. Елизавета Маслакова – 229
14. Алиса Жамбалова – 206
15. Анастасия Доценко – 202...
27. Анастасия Прокофьева – 100...
46. Юлия Ступак – 37
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