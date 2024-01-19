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Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Степанова продолжает лидировать, Пантрина – 2-я, Крупицкая – 3-я

Лыжница Вероника Степанова лидирует в общем зачете Кубка России.

Степанова лидирует в общем зачете Кубка России
© РИА Новости

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Общий зачет

Женщины

14 января

1. Вероника Степанова – 595

2. Елизавета Пантрина – 544

3. Евгения Крупицкая – 536

4. Анастасия Кулешова – 523

5. Мария Истомина – 510

6. Лидия Горбунова – 439

7. Анастасия Фалеева – 421

8. Алена Баранова – 380

9. Екатерина Смирнова – 366

10. Дарья Непряева – 335

11. Ольга Якимушкина – 303

12. Алина Пеклецова – 255

13. Елизавета Маслакова – 229

14. Алиса Жамбалова – 206

15. Анастасия Доценко – 202...

27. Анастасия Прокофьева – 100...

46. Юлия Ступак – 37

Биатлон/Лыжи
Алина Пеклецова
Елизавета Пантрина
Юлия Ступак
Вероника Степанова
Лидия Горбунова
Анастасия Доценко
Мария Истомина
Анастасия Кулешова
Алиса Жамбалова
Екатерина Смирнова
Анастасия Прокофьева