Швейцарка Хекки выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) состоялась женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей гонки стала швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 36.49,0.