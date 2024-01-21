Бабиков выиграл большой масс‑старт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске
Антон Бабиков стал победителем большого масс старта на 15 км на четвертом этапе Альфа Банк Кубка России, который проходит в Ижевске.
Бабиков, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, показал результат 46 минут 3,6 секунды. Второе место занял белорус Дмитрий Лазовский (3 промаха, отставание — 27 секунд), замкнул тройку сильнейших Александр Логинов (3 промаха, +39,9). Евгений Емерхонов финишировал четвертым.
Позже в воскресенье в Ижевске пройдет женский масс старт, в прямом эфире трансляцию смотрите на телеканале «Матч ТВ» начиная с 12:35 (мск). Также за ходом гонки можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
КУБОК РОССИИ. 4 Й ЭТАП, ИЖЕВСК.
Мужчины. Большой масс старт, 15 км
1. Антон Бабиков — 46.03,6 (2 промаха)
2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +27,0 (3)
3. Александр Логинов — +39,9 (3)
4. Евгений Емерхонов — +56,6 (2)
5. Виктор Плицев — +59,4 (2)
6. Максим Воробей (Белоруссия) — +1.08,4 (2)