Бабиков выиграл большой масс‑старт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске

Антон Бабиков стал победителем большого масс старта на 15 км на четвертом этапе Альфа Банк Кубка России, который проходит в Ижевске.

Позже в воскресенье в Ижевске пройдет женский масс старт, в прямом эфире трансляцию смотрите на телеканале «Матч ТВ» начиная с 12:35 (мск). Также за ходом гонки можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.