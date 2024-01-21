Биатлонистка Шевченко: «Лыжное прошлое научило меня правильно раскладывать силы по дистанции»
Биатлонистка Наталия Шевченко, одержавшая победу в спринте на этапе Альфа Банк Кубка России в Ижевске, заявила, что правильно раскладывать силы по дистанции ее научило лыжное прошлое.
Шевченко в субботу избежала промахов на двух огневых рубежах, показала время 24 минуты 55,2 секунды и заняла первое место в спринте. Второй стала Анастасия Егорова (0 промахов, отставание — 10,3 секунды), замкнула тройку лучших Анастасия Батманова (0; +20,0).
— Лыжное прошлое научило меня правильно раскладывать силы по дистанции, это мне помогло. Конечно, судьбу гонки решили и два ноля на рубежах. Скольжение тяжёлое, трасса вся разбитая, очень много снега, поэтому по большей части решала стрельба. Многое зависело и от инвентаря. Если в такую погоду лыжи не едут, то будет очень тяжело, — приводит слова Шевченко Metaratings.ru.
В Златоусте (Челябинская область) 11–18 февраля пройдут биатлонные гонки в рамках зимней Спартакиады сильнейших. Прямые трансляции соревнований по биатлону смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.