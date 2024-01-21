Биатлонистка Шевченко: «Лыжное прошлое научило меня правильно раскладывать силы по дистанции»

— Лыжное прошлое научило меня правильно раскладывать силы по дистанции, это мне помогло. Конечно, судьбу гонки решили и два ноля на рубежах. Скольжение тяжёлое, трасса вся разбитая, очень много снега, поэтому по большей части решала стрельба. Многое зависело и от инвентаря. Если в такую погоду лыжи не едут, то будет очень тяжело, — приводит слова Шевченко Metaratings.ru.