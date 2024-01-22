На Кубке мира по биатлону произошел еще один громкий инцидент с оружием

«Он был ужасно зол, у Фийона Майе вспыльчивый характер. Он один из лучших спортсменов мира, а теперь так рассердился на снаряжение, что не проявил к нему уважения и выбросил его. Я понимаю его. Когда у тебя есть шанс прийти вторым, а тебя просто обходят норвежцы. Это ужасный опыт.



Но при этом оружие было разряжено и разобрано. Так что я думаю, что всё в порядке. Так не должно быть, но он не должен быть наказан».