Топ-5 сенсаций на Кубке мира по биатлону в последние годы

Россияне тоже хорошенько удивляли биатлонный мир. Чего стоят только победы Бабикова и Акимовой.

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В рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024, прошедшего в Антхольце, публику как следует удивила швейцарская биатлонистка Лена Хекки-Гросс, впервые в карьере одержавшая победу в личной гонке. Успех в короткой индивидуалке стал для всех сенсацией, ведь до этого Лена могла лишь мечтать о высшей ступени пьедестала. Но она закрыла все мишени на стрельбище, и соперницам не оставалось ничего иного, кроме как смириться с её победой.

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Это яркая, но не единственная сенсация в биатлоне. Подобные прорывы иногда случаются, и даже нашим поклонникам биатлона есть, что вспомнить.

Взлетела и погасла

То ли дело в подготовке к главному старту сезона, то ли горы так влияют, но неожиданные победы часто случаются именно в Антхольце.

Однажды всех удивила россиянка Ольга Подчуфарова. Скоростью на лыжне биатлонистка никогда не славилась. Однако свою первую и последнюю личную кубковую победу она одержала в стремительном спринте. 21 января 2016 года Ольга блестяще провела работу на огневых рубежах, да ещё и обыграла хозяйку трассы – Доротею Вирер. Третьей тогда, кстати, стала Екатерина Юрлова-Перхт. Эксперты называли результат россиянки «сюрпризом».

После ошеломительного успеха в спринте Ольга звёзд с неба уже не хватала – 65-е место в спринте на ЧМ-2016 в Холменколлене говорит само за себя.

Не должна была стартовать

Таким же мимолётным был успех немецкой биатлонистки Надин Хорхлер. Да, он тоже случился в Антхольце, и в нём замешана… Ольга Подчуфарова.

Своего звёздного часа Хорхлер ждала довольно долго. Она не один сезон выступала на Кубке мира, но при этом прочным членом основы не была.

В январе 2017-го тренеры предоставили Надин очередной шанс и позвали на заключительный перед чемпионатом мира в Хохфильцене этап в Италии. Там в индивидуальной гонке Хорхлер стала 19-й. Следом по программе шёл масс-старт, в котором Надин Хорхлер числилась только запасной. Однако перед началом гонки российский тренерский штаб решил, что Ольга Подчуфарова пропустит гонку, чтобы лучше подготовиться к ЧМ. Место освободилось, и волею случая немецкая биатлонистка всё-таки попала в эту контактную гонку.

А потом взяла и победила. Представляете? На последнем круге Хорхлер совсем «обнаглела» и обошла скоростную чешку Габриэлу Коукалову и соотечественницу Лауру Дальмайер. То неожиданное золото стало высшей точкой в спортивной карьере Надин – больше у неё таких прорывов не было.

Разобрался с Фуркадом

Эх, кажется, раньше неожиданностей в биатлоне вообще было в разы больше. Вот, например, в 2016-м ещё два биатлониста из России удивили мир.

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РИА Новости

Для Антона выступление на старте сезона-2016/2017 было одним из немногих шансов проявить себя на Кубке мира. До этого он на высший уровень захаживал лишь погостить и ничем серьёзным не запомнился. Но 4 декабря 2016-го все узнали, что в сборной России есть не только Шипулин, но и ещё один боец, готовый обыгрывать титанов. Дерзкий и по-хорошему наглый.

Эта наглость проявилась на трассе, когда Бабиков с соотечественником Максимом Цветковым решал судьбу победы, оставив Мартена Фуркада только с бронзой. Тогда француз так и не смог сократить 10-секундное отставание от Бабикова и пытался разобраться с Цветковым. Тоже тщетно.

«Акимова? Я её не знаю»

На третьем же этапе сезона-2016/2017, который проходил в чешском Нове-Место, как следует пошумела россиянка Татьяна Акимова.

Никто и не думал, что стартовавшая в последних номерах россиянка вмешается в борьбу за медали. Тогда наша биатлонная братия переживала медальную засуху, но Акимовой удалось прервать печальную серию. Отстреляв чисто, она ушла на трассу с Коукаловой, которая на тот момент уже выбыла из борьбы за награды. Но темп быстроногой чешки удержала, и это позволило россиянке сначала сократить отставание от лидеров, а потом и обойти Лауру Дальмайер на 16,5 секунды, а Сьюзан Данкли – на 5,1 секунды.

«Акимова? Кто это? Я её не знаю», – грустно отреагировала на успех Татьяны американская биатлонистка.

Тогда-то они и познакомились.

Мари, что это было?

И ещё одно яркое воспоминание из 2017-го. Тогда биатлон был в восторге от «золотого» дубля финской биатлонистки. И нет, Кайса Мякяряйнен уже отошла на второй план, а во время заключительного этапа сезона-2016/2017 в Холменколлене феерила Мари Лаукканен, ныне известная как Мари Эдер.

Но ранняя стартовая позиция помехой для финской биатлонистки не стала. Лаукканен, не славящаяся снайперскими качествами, отстреляла без единого промаха и побежала побеждать. К ней не смогли подобраться ни Бреза-Буше, ни Анаис Бескон. Думаете, на этом Мари остановилась? Как бы не так!