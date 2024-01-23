Экс-россиянка Виролайнен вошла в сборную Финляндии по биатлону

Финская биатлонистка Дарья Виролайнен, которая ранее выступала за Россию, вошла в состав сборной Финляндии по биатлону и выступит на чемпионате мира. Об этом сообщает Союз биатлонистов Финляндии

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Напомним, что чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).

Отметим, что Виролайнен в текущем сезоне выступала в составе финской сборной на этапах Кубка мира. Там лучшим ее результатом было 35-е место в спринте в Хохвильцене (Австрия). Этап в Оберхофе (Германия) спортсменка пропустила из-за простуды, однако была настроена восстанавливаться и готовиться дальше.