СБР выступает за допуск белорусских биатлонистов на Спартакиаду сильнейших
Союз биатлонистов России (СБР) поддерживает идею допуска белорусских биатлонистов на Спартакиаду сильнейших, но решение принимает Министерство спорта РФ, сказал «Матч ТВ» исполнительный директор СБР Александр Пак.
Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля, соревнования по биатлону состоятся в Златоусте (Челябинская область). Белорусские биатлонисты участвуют в этапах Альфа Банк Кубка России. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сказал «Матч ТВ», что, насколько ему известно, белорусы не будут участвовать в Спартакиаде, окончательно этот вопрос не решен.
— Не решился ли Минспорт всё же допустить белорусов на Спартакиаду по биатлону и как СБР относится к этой истории?
— До нас никакого решения, к сожалению, не доведено. Оно не принято. Наше отношение к участию белорусов крайне положительное: мы только за то, чтобы они выступали вместе с нами, потому что только в конкуренции можно понять истинную и реальную силу наших спортсменов, в том числе сборников.
— Белорусы всё еще ждут, что их позовут?
— В общем то да. Насколько я знаю из общения с представителями команд, они еще продолжают ждать. К сожалению, мы здесь не проводящая сторона, решение за Минспортом. Наше мнение Минспорту мы высказали: мы за то, чтобы они выступали, но решать это не нам, — сказал Пак «Матч ТВ».