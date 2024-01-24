Сорин раскритиковал участников мужской эстафеты на этапе КМ в Оберхофе

«Один из негативных примеров эстафеты на Кубке мира. В моём понимании, такого не должно быть в лыжных гонках, тем более на Кубке мира: идти пешком, сбавлять темп, бояться делать протяжки, просто сидеть в группе — это позор. Спортсмен заведомо сильнее и выше уровнем по сути не может идти одним темпом со спортсменом, который не попадает в топ-30. Особенно в эстафетах, где на следующих этапах в твоей команде могут бежать не топ-спортсмены, а тебе нужно сделать задел.



Каждый этап должен отработать на максимум, а не просто приехать в группе и ускориться последний километр, иначе зрелищность и сама суть лыжных гонок теряется. А когда к финишу приходит восемь-девять команд, это означает, что спортсмены топ-команд пробежали для галочки, оставив борьбу своим финишёрам. Было неприятно смотреть эстафету на Кубке мира», — написал Сорин в соцсетях.