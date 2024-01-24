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Чемпионат Европы. Сорум выиграл индивидуальную гонку, Ботн – 2-й, Улдал – 3-й, Расторгуев – 9-й

Норвежец Сорум выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону.

Норвежец Сорум выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону
© globallookpress.com

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 51.32,7 (0)

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.09,7 (2)

3. Мартин Улдал (Норвегия) – 1.44,9 (1)

4. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.57,9 (1)

5. Исак Фрей (Норвегия) – 2.13,1 (1)

6. Винсент Боначчи (США) – 2.27,9 (0)

7. Матс Эвербю (Норвегия) – 2.48,5 (2)

8. Малте Стефанссон (Швеция) – 3.16,9 (2)

9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 3.28,6 (3)

10. Максим Жермен (США) – 3.45,7 (1)

11. Антон Иварссон (Швеция) – 3.51,5 (2)

12. Антон Дудченко (Украина) – 3.54,3 (1)

Биатлон/Лыжи
Антон Дудченко
Андрей Расторгуев