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39-летняя Анастасия Кузьмина попала в стартовый лист спринта на открытом чемпионате Европы

Трёхкратная олимпийская чемпионка разных годов, чемпионка мира, 39-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина попала в стартовый лист спринтерской гонки, которая пройдёт в рамках открытого чемпионата Европы – 2024 в Брезно-Осрблье (Словакия).

39-летняя биатлонистка Кузьмина попала в стартовый лист спринта на открытом ЧЕ
© РИА Новости

Соревнования состоятся завтра, 26 января, начало гонки в 16:30 мск. Кузьмина на домашнем ЧЕ получила 75-й стартовый номер.

Напомним, в октябре 2023 года Кузьмина объявила о решении вернуться в профессиональный спорт после четырёхлетнего отсутствия.

Стоит отметить, что спринт в Брезно-Осрблье также планируют пробежать такие биатлонистки, как Дарья Виролайнен (Финляндия), Стина Нильссон (Швеция), Алина Стремоус (Молдавия), а также сильные норвежки Марен Ельмесет Киркеэйде, Ида Льен и Эмили Охейм Калькенберг.

Биатлон/Лыжи
Стина Нильссон
Дарья Виролайнен
Анастасия Кузьмина
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