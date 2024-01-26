39-летняя биатлонистка Кузьмина попала в стартовый лист спринта на открытом ЧЕ

Трёхкратная олимпийская чемпионка разных годов, чемпионка мира, 39-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина попала в стартовый лист спринтерской гонки, которая пройдёт в рамках открытого чемпионата Европы – 2024 в Брезно-Осрблье (Словакия).

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Соревнования состоятся завтра, 26 января, начало гонки в 16:30 мск. Кузьмина на домашнем ЧЕ получила 75-й стартовый номер.

Напомним, в октябре 2023 года Кузьмина объявила о решении вернуться в профессиональный спорт после четырёхлетнего отсутствия.